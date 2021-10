A treia oară este cu noroc? Olăroiu, dezvăluiri despre negocierile cu FRF!

Mirel Rădoi nu a ezitat atunci când a fost rugat să ofere numele unui posibil înlocuitor pe banca primei reprezentative. Cosmin Olăroiu, numele avansat de actualul selecţioner, a fost în două rânduri aproape de a prelua echipa naţională.

Cosmin Olăroiu a dezvăluit la începutul anului care au fost momentele în care a negociat cu oficialii FRF. Prima oară s-a întâmplat în timpul mandatului lui Răzvan Lucescu, încheiat cu o victorie la scor, 3-0 cu Bosnia în 2011.

„M-a tentat echipa națională! Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin antrenorul echipei naționale a României când era Răzvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis să-l mai lase un meci. Între timp am primit o ofertă, i-am spus președintelui de atunci, Mircea Sandu, că nu mai am cum să aștept.

Răzvan dacă ar fi câștigat ar fi avut șanse în continuare și-atunci nu era fair-play să fie înlocuit. Le-am spus că voi accepta oferta pe care am primit-o, Răzvan a câștigat acel meci și a demisionat. Atunci am fost aproape, mi-aș fi dorit foarte mult” – a declarat Olăroiu pentru gsp.ro în ianuarie.

Al doilea moment s-a petrecut în timpul administraţiei Burleanu, după îndepărtarea lui Christoph Daum.

„Când a venit președinte domnul Burleanu au venit și la Dubai. Nu mă feresc să spun. Andrei Vochin a fost la Dubai și a vorbit cu mine. Aveam contract. După ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei.

Am mers la conducerea clubului și le-am spus că mai am contract cu ei cinci luni, să accepte să mă lase la echipa națională în paralel cu Al Ahli. Aveam două acțiuni în noiembrie și martie, după care terminam contractul și puteam să vin la echipa națională. N-au vrut! Apoi am mers în China” – a mai povestit Olăroiu.

Cosmin Olăroiu are în palmares 17 trofee cucerite în România, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi China. În 2015, Olăroiu a fost finalist în Liga Campionilor Asiei cu Al Ahli.