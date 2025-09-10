A treia ruptură de ligamente încrucişate în 18 luni pentru Luca Kilian, de la FC Köln

Calvarul continuă pentru Luca Kilian. Fundaşul german în vârstă de 26 de ani, care joacă la FC Köln din 2021, se află într-o spirală teribilă de 18 luni, de când suferă o serie de accidentări grave la genunchi.

Jucătorul a suferit o recidivă luni, la antrenament, iar clubul său a anunţat o nouă ruptură a ligamentelor încrucişate ale genunchiului drept.

În martie 2024, Kilian s-a accidentat în meciul împotriva echipei RB Leipzig şi, abia revenit pe teren, a suferit o nouă accidentare în luna decembrie din acelaşi an, în timp ce relua antrenamentele cu echipa de rezerve a clubului.

În vara acestui an, el a participat la pregătirea echipei Köln, promovată în Bundesliga, fără însă a juca în meciurile echipei, din cauza unei condiţii fizice insuficiente.

În martie 2022, sportivul de 1,91 m s-a remarcat într-un mod neplăcut cu un placaj asupra lui Florian Wirtz în derbul împotriva echipei Bayer Leverkusen. O agresiune care l-a privat pe actualul mijlocaş al Liverpoolului de Cupa Mondială din Qatar, victimă a unei… rupturi de ligamente încrucişate la genunchiul stâng.