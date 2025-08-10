Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League. Înfrângere clară cu Celtic și ultimul loc în Scoția

După succesul pe teren propriu în fața lui Drita, FCSB se gândește deja la play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde va putea da peste Aberdeen. Ce au făcut scoțienii în ultimul meci din campionat.

Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League

În ciuda faptului că a avut adversari accesibili în UEFA Champions League, FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar și astfel că roș-albaștrii au „picat” în Europa League.

Duelul din turul 3 preliminar UEFA Europa League a adus-o pe Drita în calea roș-albaștrilor, iar FCSB a reușit să se impună în prima manșă, scor 3-2 pe Arena Națională.

Ei bine, în cazul în care FCSB nu va pierde la o diferență de două goluri în Kosovo, elevii lui Elias Charalambous vor da peste Aberdeen în play-off-ul de calificare, iar roș-albaștrii pot profita de forma slabă a scoțienilor.

Concret, după primele două runde din Scottish Professional Football League, Aberdeen ocupă ultima poziție din clasament, cu 0 puncte și un golaveraj dezastruos de -4. În ultima etapă, scoțienii au cedat în fața lui Celtic, iar atmosfera a fost una demnă de cupă europeană.