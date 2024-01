Absență de marcă la Australian Open! A 13-a jucătoare a lumii a declarat forfait

Jucătorarea americană de tenis Madison Keys (13 WTA) nu va juca la ediția din acest an a Australian Open.

Primul turneu de Mare Șlem al anului se va desfășura între 14 și 28 ianuarie, la Meldbourne. Semifinalistă la antoipozi în 2022, Keys acuză o accidentare la umăr.

„Din păcate, mă lupt cu o accidentare la umăr, iar staff-ul meu medical m-a sfătuit să renunţ la ediţia din acest an a Australian Open.

Hi everyone… Unfortunately I’ve been struggling with a shoulder injury & have been advised by my medical staff to withdraw from the @AustralianOpen this year. This obviously isn’t the best news to start the tennis season, but I also know I’m making the right choice for my body.

