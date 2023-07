Absență de marcă pentru FC U Craiova 1948 la meciul cu FCSB! Anunțul făcut de Adrian Mititelu

FC U Craiova 1948 va debuta în viitorul sezon al Superligii pe teren propriu, cu FCSB, pe 16 iulie, de la ora 21:30.

FC U Craiova 1948 nu se va baza pe pe Andre Duarte la meciul cu FCSB, a anunțat Adrian Mititelu

Partida se va juca pe Stadionul Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu. Arena din Bănie nu este disponibilă, deoarece pe Stadionul „Ion Oblemenco” a avut loc, între 30 iunie și 2 iulie, un festival de muzică, iar gazonul trebuie înlocuit.

Cu 11 zile înaintea meciului, patronul Adrian Mititelu are două probleme mari: găsirea unui antrenor și situația fundașului Andre Duarte.

Jucătorul portughez nu s-a prezentat la reunirea echipei. Contractul lui a fost prelungit automat la finalul stagiunii trecute, dar fotbalistul spune că acest lucru a fost făcut incorect.

„Duarte e încă în vacanță, noi îl așteptăm. E cel puțin în primii 3 fundași din România. E unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am avut eu la Craiova! Vă spun sigur.

În ultimul an nu am avut meci fără el, acum, din păcate, nu o să-l avem sigur cu FCSB. Îl primim cu brațele deschise, nu ne-a făcut probleme cât timp a fost la noi.

Cei de la Reggiana din câte am înțeles nici nu au mai completat toate actele pentru Cartea Verde. El mai are contract cu noi un an, știu și ei asta.

Nu pot să vorbesc despre o sumă pentru care l-am ceda până nu se rezolvă situația„, a spus Adrian Mititelu, într-un interviu pe iAMSport.ro.