AC Milan a învins și a trecut peste Inter. Pe ce loc e echipa lui Chivu

Echipa italiană AC Milan a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 7-a din Serie A. Milanezii sunt lideri în campionat.

După ce la pauză a fost scor alb, Robin Gosens a deschis scorul în contul Fiorentinei, în minutul 55. Egalarea gazdelor a venit destul de repede, în minutul 63, odată cu golul lui Rafael Leao. În minutul 84 milanezii au primit penalti, iar Rafael Leao a transformat, reuşind dubla şi aducând victoria cu 2-1 pentru AC Milan.

Echipa lui Massimiliano Allegri e prima în clasament, cu 16 puncte, urmată de Interul lui Chivu, cu 15 puncte. AC Fiorentina e abia a 18-a, cu 3 puncte.