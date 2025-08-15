AC Milan a transferat un fundaș elvețian

AC Milan a anunţat, vineri, transferul fotbalistului Zachary Christopher Athekame de la BSC Young Boys. Fundaşul elveţian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030, potrivit News.ro.

Potrivit presei, transferul este de 10 milioane de euro. Blick notează că Neuchâtel Xamax, unde fotbalistul a evoluat între 2022 şi 2024, l-a lăsat să plece la Berna în ianuarie 2024, asigurându-şi o cotă de 20% în cazul unei revânzări.

Component al echipei naţionale sub 21 de ani a Elveţiei, Athekame va purta la Milan tricoul cu numărul 24.