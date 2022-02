VIDEO | AC Milan, victorie crucială în Derby della Madonnina! Olivier Giroud, ”dublă” magică împotriva lui Inter

În această seară a avut loc Derby della Madonnina. AC Milan a obținut o gură de oxigen odată cu victoria contra marii rivale de la Internazionale Milano, scor 2-1.

Duelul a contat pentru etapa a 24-a din Serie A. Pentru liderul din Italia a punctat Ivan Perisic, în minutul 38, dintr-o lovitură de colț executată de Hakan Calhanoglu, în timp ce pentru rossoneri Olivier Giroud a fost magic.

Campionul mondial a înscris în decurs de trei minute. Atacantul francez a marcat în minutele 75 și 78.

#SerieA | Big game player. That turn, stop it @_OlivierGiroud_ 😍🔥 what a goal. 🇫🇷 #Milan #derbydellamadonnina pic.twitter.com/zOmXpsdVgV

În ultimul minut al prelungirilor, Theo Hernandez, căpitanul ”diavolilor” milanezi, a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Cu acest succes, AC Milan a acumulat 52 de puncte, după 24 de etape, și s-a apropiat de prima poziție în Italia, una ocupată chiar de Inter, care are și un meci restanță.

Și la precedenta vizită a lui AC Milan în fieful marii rivale, în sezonul trecut, gruparea rossoneră s-a impus cu scor identic, 2-1.

La duelul de pe Stadionul ”Giuseppe Meazza”, au fost actori, dar pe banca de rezerve, și portarii români Ciprian Tătărușanu (AC Milan) și Ionuț Radu (Inter Milano).

Cei de la site-ul 90.com au creat un prim ”11” cu cei mai buni fotbaliști care au îmbrăcat tricoul celor de la AC Milan sau Internazionale Milano.

Cei 11 fotbaliști, așezați într-un sistem 4-4-2, sunt: Zenga – Zanetti, Bergomi, Baresi, Maldini – Kaka, Matthaus, Gullit, Mazzola – Van Basten, Ronaldo.

The greatest players to ever play in the 🔴 or 🔵 of Milan 🤩#Milan | #Rivals | #INTER pic.twitter.com/m9psG4WEIX

— 90min (@90min_Football) February 5, 2022