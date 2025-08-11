Academia Universităţii Craiova are director tehnic spaniol

Clubul Universitatea Craiova întăreşte sectorul juvenil şi a ajuns la un acord cu spaniolul Eduardo Covelo, care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei şi ca director tehnic, care a creat şi implementat o nouă metodologie în club.

El are peste 20 de ani de experienţă în fotbalul profesionist

A lucrat în trecut la primă echipă a celor de la „Los Celestes” alături de Luis Enrique.

Cu Eduardo Covelo în club, Celta Vigo ajungea în semifinalele Ligii Europa în sezonul 2016/2017.

„Provocarea de la Universitatea Craiova o văd ca pe o oportunitate fantastică de a ajuta clubul să construiască o fundaţie solidă pentru viitor.

Provocarea este de a dezvolta o metodologie clară şi consistentă care să conecteze toate categoriile de grupe de juniori între ele cu prima echipă, îmbunătăţind în acelaşi timp parcursul pentru jucătorii talentaţi.

Vom încerca să adăugăm la ceea ce se face deja bine şi procese care s-au dovedit a funcţiona în alte ţări şi la alte cluburi profesioniste, dar respectând contextul propriu existent în România.

Principalele obiective sunt acelea de a crea o cultură de înaltă performanţă în academie, îmbunătăţirea dezvoltării jucătorilor şi antrenorilor şi asigurarea faptului că, în viitor, cei mai talentaţi juniori sunt pregătiţi să concureze la cel mai înalt nivel pentru a ajunge prima echipă.

Am peste 20 de ani de experienţă în fotbalul profesionist şi ultimii 12 ani de experienţă în metodologia fotbalistică şi dezvoltarea talentelor, inclusiv mentorat pentru antrenori şi proiectare de strategii pe termen lung pentru academii.

Am lucrat cu toate categoriile de fotbalişti, concentrându-mă întotdeauna pe îmbinarea dezvoltării tehnice, tactice, fizice şi mentale”, a spus Covelo.