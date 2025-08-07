Accidentările se țin scai de James Maddison! Colegul lui Radu Drăgușin a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept și va fi operat

Grav accidentat în timpul meciului amical dintre Tottenham şi Newcastle, disputat duminică în Coreea de Sud (1-1), James Maddison a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept, a anunţat clubul londonez.

Englezul tocmai se recuperase după o accidentare la acelaşi genunchi

„Putem confirma că James Maddison va fi supus unei intervenţii chirurgicale pentru o ruptură a ligamentului încrucişat al genunchiului drept. Operaţia va avea loc în următoarele zile, iar ulterior James va începe reabilitarea cu echipa noastră medicală”, se precizează în comunicat.

„Întreaga echipă îi urează lui James o recuperare rapidă şi completă. Îl vom susţine în fiecare etapă a parcursului său.”, a precizat Tottenham.

După un duel cu Anthony Elanga (minutul 83), mijlocaşul în vârstă de 28 de ani s-a prăbuşit la pământ, zvârcolindu-se de durere timp de câteva minute.

Jucătorii ambelor echipe, şocaţi de scenă, au venit să vadă ce se întâmplă cu el înainte ca acesta să fie evacuat în lacrimi pe o targă.

Autor a 12 goluri în 45 de apariţii cu Spurs în sezonul trecut, englezul tocmai se recuperase după o accidentare la acelaşi genunchi, care îl împiedicase să joace în finala Ligii Europa.

Este, de asemenea, o lovitură dură pentru Tottenham, care va înfrunta Paris Saint-Germain în Supercupa Europei, pe 13 august, la Bluenergy Stadium din Udine (Italia). C

Clubul londonez, care tocmai şi-a luat rămas bun de la atacantul şi căpitanul său istoric Heung-Min Son, va trebui să se descurce fără mijlocaşul său ofensiv pentru o bună parte a sezonului viitor.