Accidentat la claviculă, Jorge Martin lipsește și de la GP-ul Australiei

Jorge Martin va rata și Marele Premiu al Australiei, programat peste două săptămâni, după ce a fost operat marți pentru o fractură la clavicula dreaptă.

Pilotul Aprilia a fost deja nevoit să renunțe la cursa din Indonezia, unde nu a putut lua startul din cauza accidentării suferite în weekendul trecut, la sprintul din Japonia.

Sezonul spaniolului a fost marcat de probleme medicale: a lipsit de la primele trei etape pentru a se recupera după testele de iarnă și a absentat alte șapte Grand Prix-uri după căzătura din Qatar.