Accidentat serios în partida cu Hermannstadt, Ionuț Gurău a revenit antrenamente lui FCU Craiova: „La pauză am simțit că nu mai am aer!”

FCU Craiova a plecat cu doar un punct de la Sibiu din confruntarea cu Hermannstadt (0-0). Totuși, oltenii au suferit din pricina accidentării portarului Ionuț Gurău.

Schimbat la pauza meciului cu Robert Popa, Gurău a revenit abia acum la antrenamentele echipei și a povestit prin ce a trecut. Iată ce a spus.

„La pauză am simțit că nu mai am aer!”

„După ce m-am lovit cu Opruț am avut mari dureri costale, care s-au lăsat și la abdomen. Trebuia să mă aplec pe genunchi ca să pot respira. Mi-a fost destul de greu, am și deviație de sept. Nici eu nu știu cum am scos mingile alea.

La pauză am simțit că nu mai am aer, iar cei de pe ambulanță mi-au pus un tub de oxigen. Eu aș fi vrut să-mi facă o injecție și să termin meciul”, a povestit Ionuț Gurău, pentru GSP.