Acționarul echipei din Superliga a anunțat obiectivul clar al clubului: „Noi suntem un fel de Barcelona”

Ciprian Marica, acționarul minoritar de la Farul, a vorbit pentru GSP despre primele 10 etape de Superliga ale formației constănțene. A anunțat că obiectivul e clar, calificarea în play-off.

Ciprian Marica a lăudat jocul prestat de elevii lui Ianis Zicu și a declarat că victoria e necesară cu Unirea Slobozia, una dintre revelațiile acestui sezon de Liga 1.

„Nouă ne trebuie neapărat victoria. Știm că întâlnim o echipă în formă, cu încredere bună. Noi am arătat nu bine, ci foarte bine în repriza a doua cu Dinamo. Am intrat altfel după pauză. Sper să arătăm aceeași vigoare, poftă de joc, energie. Să reușim să ne impunem jocul.

Farul e un fel de Barcelona de România, cu acest joc de posesie, încercăm permanent să ne impunem jocul. Atunci când ne iese jocul… Am avut curaj cu Dinamo în repriza a doua, am ieșit la joc. Se putea și mai bine în acest sezon. Am început bine, apoi am mai scăzut, am avut o serie mai rea, acum cred că suntem în revenire.

Obiectivul e play-off-ul. Nu va fi ușor, dar sperăm. Botoșani, Argeș, Slobozia și UTA sunt surprizele”, a declarat Ciprian Marica, pentru Gazeta Sporturilor.