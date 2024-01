„Acum joacă fotbal acolo sus, la Dumnezeu, cu Maradona, Cruyff, Pele, Balaci și Dobrin!”-Marcel Răducanu, devastat de moartea lui Beckenbauer!

Franz Beckenbauer a murit la 78 de ani. Dispariția fostului mare fotbalist german a stârnit un val de reacții, chiar și în fotbalul autohton.

Marcel Răducanu, fostul internațional român care a activat și la Borussia Dortmund în cariera sa, a fost devastat de cumplita veste. Iată cum l-a lăudat pe cel supranumit „Kaiser Franz”.

„Acum joacă fotbal acolo sus, la Dumnezeu, cu Maradona, Cruyff, Pele, Balaci și Dobrin!”

„Pur și simplu sunt. Am auzit acum zece minute că a murit. A fost cel mai mare fotbalist al Germaniei, cel mai mare nume. Am avut plăcerea să-l cunosc. Am fost cu el la câteva meciuri demonstrative. Un om extreordinar, un domn. Era elegant și ca fotbalist, și ca personalitate. Omul le-a cam luat pe toate. Îmi pare rău, chiar sunt șocat. Nu știu ce să mai zic. Știam că e bolnav. L-aș asemăna cu Maradona, care a fost și mai mare decât el. L-aș asemăna cu Cruyff, Pele. Acum joacă fotbal acolo sus, la Dumnezeu. Și cu Ilie Balaci, Dobrin l-aș asemăna”, a declarat Marcel Răducanu, pentru PlaySport.