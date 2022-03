Acum o săptămână fugea din calea războiului, acum ajunge în semifinale la Lyon. Daiana Yastremska se poate bate pentru finală cu Sorana Cîrstea

Daiana Yastremska s-a refugiat în România din Odessa, când războiul a început. Destinația finală a ucrainiencei a fost Franța, unde a primit un wild-card pentru turneul de la Lyon, WTA 250.

Ea s-a calificat în premieră în semifinale, după ce a învins-o pentru prima oară în carieră pe italianca Jasmine Paolini. Scorul final al meciului după o oră și 41 de minute a fost 6-4, 7-6.

Soaring to the semifinals 💙💛

🇺🇦 @D_Yastremska notches her first win over Paolini.#O6SML22 pic.twitter.com/L6kTV29H5l

