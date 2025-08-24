Acuzat de legături cu traficul de droguri, boxerul mexican Julio Cesar Chavez Jr va fi judecat în libertate

Boxerul mexican Julio Cesar Chavez Jr, reţinut de luni, după ce a fost expulzat din Statele Unite, va fi eliberat în aşteptarea procesului său pentru presupuse legături cu traficul de droguri, a anunţat avocatul său.

Tatăl lui este considerat cel mai mare boxer din istoria Mexicului

„Va fi eliberat imediat, deoarece judecătorul a dispus acest lucru”, a declarat jurnaliştilor avocatul său, Rubén Fernando Benítez, la ieşirea din prima audiere a clientului său.

În vârstă de 39 de ani, fiul legendarului boxer şi el însuşi fost campion mondial WBC (2011-2012), Julio Cesar Chavez Jr, a fost arestat pe 2 iulie în Los Angeles de agenţii federali de imigrare (ICE) pentru că se afla ilegal în Statele Unite, după ce i-a fost refuzată cererea de rezident permanent.

După ce au aflat că era căutat pentru „crimă organizată şi trafic de arme” în ţara sa, autorităţile americane l-au predat justiţiei mexicane luni, la punctul de frontieră din statul Sonora (nord-est).

Potrivit autorităţilor americane, Chavez Jr este „considerat afiliat cartelului Sinaloa, care figurează pe lista organizaţiilor teroriste străine” din Statele Unite.

Julio Cesar Chavez Jr a disputat 57 de meciuri (51 victorii, 4 înfrângeri) în categoriile mijlocie şi super-mijlocie, pe parcursul unei cariere marcate de multiple suspendări şi amenzi pentru nerespectarea controalelor antidoping.

El a pierdut ultimul său meci profesionist, care a avut caracter demonstrativ, la sfârşitul lunii iunie, împotriva lui Jake Paul, youtuberul devenit boxer.

Tatăl său, Julio Cesar Chavez, în vârstă de 63 de ani, considerat cel mai mare boxer din istoria Mexicului, a construit în trei categorii diferite un palmares care îl face o legendă a boxului: campion mondial la categoria super-uşoară WBC între 1984 şi 1987, la categoria uşoară WBC şi WBA în 1987 şi 1988 şi la categoria super-uşoară WBC între 1989 şi 1996.