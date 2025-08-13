Acuzat de violenţă domestică, campionul WBA Gervonta Davis nu va fi urmărit penal
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 13 august 2025, ora 11:22,
Acuzaţiile de violenţă domestică împotriva campionului WBA la categoria uşoară, Gervonta Davis, în urma unui incident din iunie cu fosta sa iubită, au fost retrase marţi, relatează AFP.
Davis, în vârstă de 30 de ani, a fost arestat în 11 iulie în Miami Beach, suspectat că şi-a agresat fosta companie la 15 iunie în faţa casei sale din Doral (Florida), în timp ce venise să ia pe cei doi copii ai lor.
Davis, supranumit „Tank” pentru forţa sa în ring, este neînvins în 30 de meciuri, dintre care 28 câştigate înainte de limită.
În martie, la New York, şi-a păstrat centura WBA în faţa conaţionalului său Lamont Roach, în urma unei decizii controversate a arbitrilor.