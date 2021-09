Acuzații grave la adresa celor de la CSA Steaua: „Am vorbit cu mai mulți avocați. Este ilegal!”

„Militarii” sunt acuzați de către suporterii celor de la FCSB că au invitat în mod intenționat echipa de rugby a celor de la U Cluj pentru a juca pe Ghencea, doar pentru a bloca clubul lui Gigi Becali!

Războiul dintre FCSB și CSA Steaua pare că nu se va termina niciodată, iar ultima decizie a echipei din Ghencea lasă loc de foarte multe interpretări. Concret, echipa lui Edi Iordănescu a încercat să revină în „templul fotbalului românesc” la meciul cu Academica Clinceni, însă Gigi Becali s-a lovit de un refuz categoric, pe motiv că echipa de rugby are programat un duel cu U Cluj, deși confruntarea trebuia să aibă loc în Ardeal.

Acum, Gheorghe Mustață a venit cu acuzații grave la adresa conducătorilor de la CSA Steaua și a dezvăluit că aceștia au plătit din bani publici deplasarea clujenilor la București. În același timp, liderul Peluzei Nord a transmis că va înainta o cerere către Clubul Sportiv al Armatei pentru a afla oficial cine s-a ocupat de cheltuielile meciului respectiv.

„Noi am făcut presiune asupra conducerii pentru a juca acolo (în Ghencea). Și noi am rămas blocați când am văzut că CSA a invitat U Cluj să joace pe Ghencea.

Din ce am văzut și la domnul Grădinescu, au plătit deplasarea echipei de la Cluj. Și dacă este adevărat… am vorbit cu Virgil, avocatul asociației „Salvați Steaua” și vom face o cerere către CSA și vom intreba să ni se răspundă și nouă cine a plătit deplasarea celor de la U Cluj, din banii publici.

Mâine mă duc la băbuța aia prin piață și poate aflu cine a plătit deplasarea rugbiștilor de la U Cluj din bani publici. Am vorbit cu mai mulți avocați și ne-au spus că este ilegal dacă au plătit toate cheltuielile cu închirierea stadionului, cu hotelul celor de la Cluj”, a spus Gheorghe Mustață, la PRO X.