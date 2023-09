Acuze ale lui Joao Janeiro la adresa oficialilor lui FCU 1948 Craiova: „M-au înșelat! Nu aș fi fost antrenor, nu aș fi decis nimic”

Portughezul Joao Janeiro a devenit antrenorul care a avut cel mai scurt mandat la o echipă din România, rezistând doar 18 zile la FCU 1948 Craiova.

„M-au înșelat! Nu aș fi fost antrenor, nu aș fi decis nimic”, a spus Joao Janeiro

Nu a pregătit-o pentru niciun meci, după care a decis să plece. Oificialii clubului oltean informau, la scurt timp, că despărțirea s-a produs de comun acord, din cauza unor probleme familiale ale tehnicianului, dar se pare că adevărul este altul.

Tehnicianul a dezvăluit în presa din Portugalia că i-a fost adăugat un act adițional la contract, care-l împiedica să-și desfășoare activitatea.

„Când m-am dus să semnez contractul, cu 15 minute înainte de conferința de presă, presa fiind deja acolo, am observat o problemă. Am vorbit cu avocații, care m-au sfătuit să nu semnez. Au zis că documentul nu era valabil.

M-au înșelat! M-am întâlnit de trei ori cu cei din conducere, iar lucrurile au fost în ordine. În aprilie, totul era în regulă. Dar lucrurile s-au schimbat complet când am început presezonul.

Au adăugat un act adițional. Practic, nu aș fi fost antrenor. Nu aș fi decis nimic. Mi-au luat toată puterea, o putere normală, pe care o are orice antrenor.

Nu am mai văzut așa ceva! Am rămas uluit de ceea ce am trăit și de presiunea pe care o puneau. Am crezut că e un coșmar”, a spus el, potrivit noticiasaominuto.com.