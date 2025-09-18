Ademola Lookman a revenit în lotul echipei Atalanta Bergamo, după ce a picat transferul la Inter

Fotbalistul nigerian Ademola Lookman a revenit joi dimineață în lotul echipei Atalanta Bergamo, la circa o lună după ce a eșuat transferul său la Inter Milano, formația antrenată de Cristian Chivu, informează TuttoMercatoWeb.

Fotbalistul ar putea fi chiar convocat pentru următorul meci, împotriva lui Torino

Revenirea lui Lookman este o veste bună pentru Atalanta, deoarece atacantul poate fi acum convocat pentru meciurile următoare. Rămâne de văzut cum îl va primi orașul după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dar primul pas a fost făcut după săptămâni de tensiuni și coexistență dificilă.

Lookman începuse deja să transmită semnale clubului între duminică și luni. O întâlnire cu conducerea Atalantei a fost confirmată înainte de plecarea echipei spre Paris. Formația din Bergamo a fost surclasată miercuri de PSG în Liga Campionilor (0-4).

Joi dimineață, el a decis să vorbească cu antrenorul Ivan Juric, spunând că vrea să întoarcă pagina și că este gata să dea totul pe teren, așa cum i-au cerut tehnicianul și clubul. Apoi a avut o lungă discuție cu echipa, explicând că a fost o vară dificilă pentru el, dar că acum și-a recăpătat calmul și motivația.

Lookman este din nou disponibil pentru Atalanta și ar putea fi chiar convocat pentru următorul meci, împotriva lui Torino FC. Cu toate acestea, nu au existat încă discuții despre o reînnoire a contractului sau despre ce se va întâmpla în perioada de transferuri din ianuarie.