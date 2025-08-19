Adi Mutu a identificat marea greșeală a lui Dinamo: ”Asta este problema lor”

Dinamo a reușit să adune nouă puncte în cele șase etape disputate în Superliga și ocupă poziția a opta.

Acum, Adi Mutu, fostul atacant al ”Câinilor” a identificat problema pe care o are gruparea din Ștefan cel Mare.

”Dinamo e timpul să treacă la următorul nivel. Dinamo a arătat bine în mare parte din sezonul trecut. În play-off nu a arătat bine deloc, dar se știe că nu aveau lot de play-off. Kopic face o treabă bună, au găsit acolo un echilibru. O problemă e că nu s-au făcut transferurile necesare pentru a face saltul calitativ pe care suflarea dinamovistă îl aștepta.

Are același lot, dacă nu puțin mai jos decât în sezonul trecut, iar rezultatele se văd, în anumite meciuri se clatină. Nu au adunat punctele pe care le-ar fi reușit cu o infuzie de jucători de calitate.

Dacă vor prinde play-off-ul, se va întâmpla ce s-a întâmplat și anul trecut. Să sperăm că în iarnă vor aduce jucători de mai mare calitate”, a spus Mutu, pentru Digi Sport.