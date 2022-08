Adi Mutu, dezvăluiri despre relația pe care o are cu Cristi Chivu: ”Nu pot spune că suntem genul de prieteni care se sună zilnic!”

Adrian Mutu a dezvăluit care este relația dintre el și Cristi Chivu. Ambii sunt foști căpitani la echipa națională și au avut ceva de spus în festiarul României. Mutu susține că a rămas în relații bune cu fostul fundaș, dar nu se sună zilnic .

”Nu s-a întâmplat niciodată să avem probleme cu banderola. Deciziile în interesul echipei nationale le luam mereu împreună. El niciodată nu a luat decizii singur. Eram un grup de vreo patru jucători și împreună luam deciziile.

Nu a fost niciodată rivalitate între mine și el, mai ales că am evoluat pe posturi diferite. Adevărat, amândoi am fost lideri, dar el era primul căpitan la națională și eu al doilea. Întotdeauna se respecta asta.

Nu pot spune că suntem genul de prieteni care se sună zilnic, dar am păstrat legătura. Mai vorbim și pe grupul nostru de whattsup, de la națională. Sper să îmi dea mesaj dacă iau campionatul (n.r. – râde). Vorbim, facem glume”, a spus Mutu, la Digi Sport Special.

”Eu am preferat să o iau de la seniori. Când am fost pus la Târgu Mureș, atunci a intrat virusul ăsta în mine. Eu nu jucam, trebuia să stau rezervă. În Italia vreau și eu să ajung, dar direct la seniori. Nu are rost să mai iau lucrurile de la zero, cum a plecat Cristi.

Nu știu dacă sunt în stare să lucrez la copii, dacă am răbdare. Nu știu dacă le sunt de folos. La seniori îmi place mult, chiar dacă lucrurile sunt mai dificile. La seniori e mai dificil, pentru că jucătorii mai și ripostează, dar e meseria care-mi place”, a mai spus Mutu, la Digi Sport.