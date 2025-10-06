Adi Mutu, după FCSB – Universitatea Craiova: „Au scos maxim din ce au jucat”

Adrian Mutu a fost nedumerit de alegerile tactice făcute de Mirel Rădoi, atât înainte de startul partidei, cât și pe parcursul acesteia.

„Trebuie gestionat cazul Baiaram foarte bine, că riscă să piardă ambele părți, și jucătorul, și echipa. Asta încerc să spun. Doar Mirel Rădoi poate să explice alegerile făcute. Putem să ne dăm cu părerea, atât. Puteai să joci un 4-3-2, să rămână și Nsimba în teren. Îl băgai și pe Baiaram. Mergeai mai departe, riscând puțin, jucând mai ofensiv. Noi degeaba ne dăm cu părerea, Rădoi poate să ne explice ce a avut în cap. E ușor de aici, mai greu e acolo.

Pragmatismul se vede, chiar dacă au avut posesie cei de la Craiova. Dacă te uiți la șuturi, la ocazii, tot FCSB a fost mai bună. Au scos maxim cei de la Craiova din ce au jucat. Tănase e un factor important pentru cei de la FCSB, e un lider, le dă încredere coechipierilor, dacă e și în formă el face diferența”, a concluzionat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.