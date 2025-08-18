Adi Mutu nu a putut spune nu sumei de 700.000 de euro: ”O ofertă prea mare ca să o refuz!”

Adrian Mutu s-a despărțit de Rapid în anul 2023, înaintea de startul sezonului, și a semnat cu azerii de la Neftchi Baku, care i-au oferit suma de 700.000 de euro pe sezon.

În plus, aproximativ 200.000 de euro erau încasați de staff-ul său.

Mutu a dezvăluit că nu regretă decizia luată la acel moment, deoarece a fost vorba despre o ofertă greu de refuzat.

”Nu, nu (n.r. dacă regretă plecarea de la Rapid). De ce să regret? Sunt anumite alegeri pe care le faci și pe care le-am făcut. A fost o ofertă prea mare ca să pot s-o refuz (n.r. de la Neftchi Baku).

Rapidul este pe drumul ei. La statistică eu cred că încă sunt acolo. Dacă nu sunt cel mai bun, atunci sunt printre cei mai buni care au fost în era Șucu. Eu cred că Rapidul arată bine cu Gâlcă”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport.