Adi Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi după conflictul cu Baiaram: „Nu e Pele după trei meciuri!”

Incidentul tensionat dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi agită apele la Universitatea Craiova. Tânărul mijlocaș a fost exclus din lot înaintea duelului cu Noah din Conference League, după ce a reacționat nervos la decizia de a fi rezervă. Mirel Rădoi a explicat că nu va tolera lipsa de disciplină: „Nu a acceptat că nu e titular, a fost nervos la inspecția terenului, iar decizia mea a fost să nu-l mai includ în lot. Trebuie să respecte regulile și să accepte deciziile antrenorului.”

Cazul a stârnit reacții dure atât din partea lui Adi Mutu, cât și a conducerii clubului. Fostul selecționer a fost categoric:

„I-am dat dreptate 100% lui Mirel Rădoi în situația cu Baiaram. E un proces de creștere pentru Baiaram. A jucat 3 meciuri și e Pele?! Zi-mi tu mie când a jucat Baiaram? A început sezonul foarte bine, OK, dar apoi? Nu mai alergi, nu-ți mai ții poziția, nu mai faci ce trebuie, nu mai respecți ideile lui Rădoi? Fotbalul nu e tenis.

Dacă eu sunt bun – nu e suficient. Poți da două goluri, dar dacă iei trei? Oricum, dau eu singur două-trei goluri, îi driblez pe toți? Sau îmi aduc mingi băieții care cară pianul – cum zicem noi – aleargă, bagă alunecări, recuperează, dau assisturi.

E un sport de echipă, fiecare are nevoie de fiecare. În teren trebuie să fie o familie. În rest, nu trebuie să fii prieten. Baiaram e cireașa de pe tort, jucătorul care îți face diferența. Dar tu, pe termen lung, dacă vrei campionatul, ai nevoie de 20 de gladiatori, nu doar de unul. Degeaba ești tu bun dacă nu te susțin ceilalți 10 din spate”, a declarat Mutu, pentru gsp.ro.