Adi Mutu, sincer după victoria cu CFR: ”Noi acum trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ!”

Formaţia Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (3-1), echipa CFR Cluj, în etapa a şasea din play-off-ul Superligii.

La finalul meciului, Adrian Mutu a oferit mai multe declarații.

Antrenorul giuleștenilor a fost foarte mulțumit că a putut redresa echipa după seria slabă.

Rapid vine după victoria răsunătoare cu FCSB.

”Așa este în fotbal, după cum spuneam și cu meciul cu FCSB, doar îmi fac treaba. Tot ce am în minte e să redresez echipa.

Cred că am fost puțin influențați de golul din penalty și de golul doi venit repede. Am făcut un meci bun astăzi, mai ales în repriza a doua când am știut să suferim. Știam ce ne așteaptă, știam ce stil de joc au. Mă bucur că am terminat cu bine și este o stare foarte frumoasă.

El (n.r. Marko Dugandzic) este un jucător foarte bun în ansamblu pentru că muncește foarte mult pentru echipă. Ceea ce i-am dat eu este liniștea, l-am învățat și anumite mișcări pe care să le facă. Cred că a înțeles, 19 de goluri sunt multe, dar putea să aibă și mai multe goluri dacă nu rata penalty-uri (n.r. râde).

Îi felicit pe băieți că au rămas cu picioarele pe pământ, după victoria din derby-ul cu FCSB. Astăzi am intrat bine, conectați și vom încerca să câștigăm cu toate echipele pentru a acumula experiență pentru sezonul viitor.

Acea perioadă va rămâne în bagajul meu de antrenor, sunt momente care fac parte din viața unui antrenor, te face să dai mai mult de 100%. Suntem la Rapid, presiunea e mare.

Noi acum trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, a spus Adrian Mutu.