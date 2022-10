Adi Mutu știe ce i-a lipsit Rapidului în egalul cu Farul: „Trebuie să lucrăm mai mult la asta!” – Reacția „Briliantului”

Rapid a obținut un rezultat de egalitate contra Farului Constanța (1-1). Adrian Mutu, tehnicianul giuleștenilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Mai exact, Mutu și-a felicitat elevii, dar consideră că există un aspect care trebuie îmbunătățit.

„Am dominat meciul cap-coadă!”

„Sunt mulțumit de jocul echipei, am făcut un joc solid, pe care l-am dominat în totalitate. Trebuie să lucrăm mai mult la finalizare. Am avut ocazii, însă nu am reușit să câștigăm acest meci, deși meritam!

Le-am spus jucătorilor la pauză să continue să joace așa cum au făcut-o în prima repriză. Dacă dădeam gol în minutul 2, altfel ar fi stat lucrurile. Am dominat meciul cap-coadă. Am abordat o tactică agresivă, am avut posesia, am câștigat multe dueluri.

Diferența s-a făcut în fața porții. Dacă eram mai concentrați și gazonul se prezenta în condiții mai bune, cred că am fi câștigat. Fundașii noștri s-au descurcat extraordinar în fața lui Denis Alibec, e prea mult să spunem că l-a umilit pe Dragoș Grigore la acea fază (n.r. – un moment din prima repriză în care Alibec l-a ridiculizat pe stoperul giuleștenilor). În ansamblu, s-a văzut că doar o singură echipă, Rapidul, a fost pe teren.

Luăm fiecare meci în parte. Azi am jucat contra unei echipe bune, mă mulțumește atitudinea jucătorilor. E greu să domini o echipă precum Farul, iar noi am reușit acest lucru și am arătat tuturor că Rapid e o forță”, a declarat Adrian Mutu, pentru Prima Sport.