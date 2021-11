Adi Mutu, tot mai aproape de revenirea în antrenorat: ,,E adevărat! E o echipă din primele trei”

Adrian Mutu s-ar putea bate la câştigarea titlului în Ungaria, după ce s-a despărţit în această toamnă de FC U Craiova 1948. ,,Briliantul” este foarte aproape de a ajunge la o înţelegere cu Kisvara.

Kisvarda îi are în lot și pe românii Andrei Peteleu şi Claudiu Bumba. Ocupă locul al treilea în prima ligă din Ungaria, la un punct în spatele Akademiei Puskas şi la patru faţă de liderul Ferencvaros

Adrian Mutu confirmă că se află în contact cu cei de la Kisvarda şi anunţă că urmează să se vadă cu oficialii clubului maghiar în perioada următoare.

,,Da, este adevărat, dar încă nu am decis ziua când o să mă văd cu el. Urmează să mă văd, acum nu știu dacă ajungem la o înţelegere sau nu. Indiferent ce pas aș fi făcut nu făceam de întreruperea de campionat pentru că nu avea niciun sens. Totuși, e o echipa în primele 3.”, a declarat Adi Mutu, pentru AS.ro.

,,Am văzut și eu că se discută despre mine. E ok, dar cum v-am mai spus, nu am luat nicio decizie. Analizez tot ce se întâmplă. Nu știu, nu ştiu dacă e întrebarea care trebuie să mi-o adresați mie. Cred că ar trebui să i-o adresați altcuiva și nu știu, atât timp cât contractual naționala României mai are încă antrenor. Nu e frumos să vorbesc despre acest lucru.”, a mai precizat ,,Briliantul”, despre echipa naţională, pentru sursa citată.

Printre contracandidaţii „Briliantului” se numără Szabolcs Huszti, cu o singură experienţă la Debrecen, Krisztián Timár, selecţionerul naţionalei U19 a Ungariei, şi germanul Michael Boris, ultima oară la SönderjyskE, în Danemarca.