Adi Mutu, un car de nervi după ce Rapid a ratat cupele europene: „Vor fi schimbări la nivelul lotului!”

Rapid a pierdut acasă cu CSU Craiova (2-3) și nu mai are nicio șansă la cupele europene. Adi Mutu, tehnicianul giuleștenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Puternic deranjat de prestația elevilor săi, „Briliantul” a declarat că lotul echipei sale va suferi modificări. Iată ce a spus.

„Vor fi schimbări la nivelul lotului!”

„E o seară ciudată, pentru că, în prima repriză, am făcut un joc bun. Iar, în a doua repriză, după eliminarea lor, am făcut o mare greșeală și am luat un gol.

Arbitrul cred că trebuia să fluiere, pentru că aveam un om la pământ, dar și jucatorii Craiovei cred că trebuiau să dea mingea afară și să fie fairplay. Bineînțeles că vor fi schimbări la nivelul lotului.

Am făcut deja o evaluare proprie care e pe terminate. În afară de greșeala din apărare de la golul doi, cred că eram peste ei. La anul, ai nevoie de jucători care își asumă și fac diferența în duelurile de unu la unu.

Mă deranjează că echipa s-a oprit la acea fază. Vor fi schimbări la nivelul lotului. O greșeală ne-a costat la golul doi. În prima repriză, a fost un meci echilibrat.

Sper să câștigăm acel meci (n.r. cu FCSB). Miză o să fie, pentru că este derby. Ne ducem acolo să câștigăm, probabil că și ei vor același lucru.

L-am felicitat pe Hagi și mai devreme, și personal”, a declarat Adrian Mutu, după eșecul cu CSU Craiova.