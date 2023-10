Adi Popa a intrat în coflict cu Concordia Chiajna: „Vor decide comisiile dacă am sau nu dreptate!”

A fost o perioadă frustrantă și destul de grea. Nu e ușor, la un meci se aleargă 10 kilometri, dar să faci zi de zi aproape același lucru?!

Am încercat să vorbesc cu cei din club timp de o lună. În toată această perioadă eu nu participam la ședințele video, la mesele echipei. Din contră, am fost dat afară de la câteva. Din punctul meu de vedere, nu a fost un mod profesionist de a se comporta un club cu un jucător. Vor decide comisiile dacă am sau nu dreptate. Le-am tot spus că am venit să joc, să-i ajut să promovăm, am cele mai bune intenții, dar de pe margine, antrenându-te singur, nu ai cum să pui intențiile în practică.

Nu mă gândeam că la vârsta mea și după cariera avută să ajung într-o situație de genul la Concordia Chiajna. Dacă derulăm timpul, eu am mai avut o promovare la care am contribuit decisiv. După aceea, în Liga 1, am avut un sezon extraordinar cu domnul Reghecampf și cred că încă sunt cel mai transfer din istoria clubului. Am și adus bani în club pe lângă prestațiile avute. 500.000 de euro era o sumă importantă la vremea respectivă.

Erik Lincar mi-a spus că își dorea mai multă implicare la antrenamente. Eu i-am spus că mă antrenez. După aceea, m-a trimis să mă antrenez singur și atât. Nu știu dacă antrenorul a făcut asta singur sau cu ajutorul clubului, adică susținut de club. La ce mi s-a întâmplat în această perioadă te gândești că oamenii m-au adus doar pentru a-mi face rău.

N-am nicio așteptare. Vor spune comisiile dacă au încălcat contractul și vor fi sancționați cu interdicție la transferuri și cu ce atrage de la sine chestia asta – plata integrală a contractului. Dacă comisiile vor spune că așa este corect, mergem mai departe până la TAS și vedem ce spun și cei de acolo”, a spus Adrian Popa, pentru PRO TV.

Înainte de a semna cu Chiajna, Adi Popa a evoluat tot în Liga 2, pentru CSA Steaua (2021-2023).