Adi Popa pleaca de la Steaua: ”Probabil că nici ei nu vor dori să continuăm!”

Adi Popa evoluează în prezent la Steaua. în Liga 2.

Fotbalistul susține că ar putea pleca de la echipă vara viitoare.

„Asta trebuie să conteze, ce am făcut noi pe teren. Asta nu poate să ne-o ia nimeni, chit că o să avem sau nu drept de promovare, contează ce am făcut pe teren. Vă daţi seama, spun asta, pentru că ştiu că suntem o echipă puternică şi le e frică de noi”, a spus Adi Popa, care a vorit şi despre viitorul său în Ghencea.

„În vară mi se termină contractul. Sunt în ultimele şase luni şi, dacă nu se va dori să se promoveze, probabil că nici ei nu vor dori să continuăm, cei cu experienţă, pentru că nu văd rostul de ce să continuăm.

Eu sunt încrezător că în vară se va obţine dreptul de a promova şi, dacă din partea clubului se va dori ca eu să rămân, cu siguranţă ne vom înţelege. Eu am venit aici ca să promovez, iar dacă nu se obţine dreptul acesta an de an, la un moment dat nu o să mai pot ajuta, pentru că o să am şi eu o vârstă”, a mai spus „Motoreta”.