Adi Popa și-a dat în judecată clubul: Am încercat să vorbesc cu ei timp de o lună

Mijlocașul Adrian Popa (35 de ani) se află în conflict cu clubul său, Concordia Chiajna. Ajuns la formația din Ilfov în această vară, Adi Popa a fost titular în primele 4 etape. Ulterior, în următoarele 4 meciuri, nu a mai prins lotul. Iar acum se află în conflict cu antrenorul Erik Lincar și cu cei din conducere.

„Concordia Chiajna a încălcat contractul cu mine și pentru tratamentul aplicat a denunțat unilateral contractul. Eu nu am nicio problemă că am fost numai în tribună, pentru că nu am semnat contract de titular. Nu există la nicio echipă asta.

Când am fost exclus din lot, pe 1 septembrie, am cerut printr-o hârtie la AFAN să mi se respecte contractul și să mă antrenez normal cu echipa, nu singur. La acea hârtie nu mi s-a răspuns nici până azi, iar timp de 30 de zile m-am antrenat singur.

În unele zile chiar și fără doctor și antrenor. În alte zile, făceam doar 5 minute de încălzire cu echipa și în rest alergam pe margine câte 8-9 kilometri pe margine, în timp ce echipa avea joculețe, posesii, finalizare. Eu nu participam activ la antrenamente, iar mie nu mi se pare un mod profesionist de a trata jucătorul.

Am încercat să vorbesc cu cei din club timp de o lună. În toată această perioadă eu nu participam la ședințele video, la mesele echipei. Din contră, am fost dat afară de la câteva.

Din punctul meu de vedere, nu a fost un mod profesionist de a se comporta un club cu un jucător. Vor decide Comisiile dacă am sau nu dreptate. Vor spune dacă cei de la Chiajna au încălcat contractul și vor fi sancționați. Dacă vor spune că așa este corect, mergem mai departe până la TAS și vedem ce spun și cei de acolo”, a spus Adi Popa, potrivit sport.ro.

Cristian Tănase, președintele Concordiei Chiajna, a comentat declarațiile date de fotbalist și a avut o replică acidă pentru acesta.

„Adi Popa a venit la cererea lui Lincar. Ce s-a întâmplat? După 3-4 săptămâni, Lincar mi-a spus că anumiți jucători nu se pregătesc așa cum el le trasează sarcinile. Mi-a zis și de Adi Popa și mi-a spus că i-a transmis acest lucru. Adi Popa i-a zis: «Așa mă pregătesc. Ăsta sunt, eu știu ce fac».

I-am îndeplinit lui Adi Popa tot ce a vrut. L-am tratat cu maximă seriozitate și maximă iubire.

Ulterior, Lincar a spus că nu se mai bazează pe Pană, Mediop și nici pe Adi Popa. Au reziliat doi jucători, iar Adi Popa a spus că pleacă, dar a cerut o sumă. Eu nu sunt de acord cu așa ceva.

Am un alt gen de a rezilia cu jucătorii, amiabil, cu plata la zi eventual. I-am aprobat tot, dar Adi Popa s-a răzgândit. A zis: «Nu mai plec, rămân aici! Oricum, dacă e o, să-l dați afară pe Lincar și cine vine o să mă bage titular».

Săptămâna trecută mi-a venit pe telefon o notificare adresată clubului prin care el vrea să rupă contractul cu Chiajna, spunând că l-am înjosit noi. Nici vorbă de așa ceva! El vrea să rupă contractul. Spune «M-ați umilit, v-ați bătut joc de mine și vă pun să plătiți daune pentru că eu sunt Adi Popa, care am jucat în Anglia. Am stat de pomană pe acolo și le-am luat banii ălora. Așa am făcut și la FCSB, asta vreau să fac la Chiajna»”, a spus pentru sursa citată.