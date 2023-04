Adnan Aganovic, reacție savuroasă după Sepsi – Rapid 2-0: „Am dominat la toate capitolele!”

Sepsi s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Rapid. Adnan Aganovic, experimentatul mijlocaș al covăsnenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Aganovic a declarat că echipa sa a dominat autoritar partida însă a vorbit și despre CFR Cluj. Iată ce a spus.

„Am dominat la toate capitolele!”

„Am dominat la toate capitolele, am schimbat abordarea jocului și am mers mult pe contraatac. Am demonstrat că suntem bine fizic și că avem calitate. I-am citit bine și i-am lăsat să construiască. Noi am stat mai bine în bloc și de acolo am plecat bine pe contraatac. Puteam chiar să marcăm mai multe goluri. Pe noi ne interesează victoriile, avem obiectivul nostru, suntem o echipă de play-off”, a spus Aganovic, pentru GSP.ro.

„Ne dorim să facem un play-off corect!”

„(Chestionat dacă Sepsi o ajută pe CFR Cluj nr.) Am mai jucat cu CFR și am bătut la Cluj. Ne dorim să facem un play-off corect. Vreau să urcăm și să ajungem la echipele din fața noastră. Fiecare meci e foarte greu, strâns, un detaliu schimbă jocul. Noi cu Farul și cu Steaua am avut ocazii, dar n-am avut șansă. Este un play-off frumos”, a mai spus jucătorul, pentru sursa citată.