Adrian Cojocaru arbitrează meciul Universitatea Craiova – Dinamo, de vineri, din Superligă

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 15:04,

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a XI-a a Superligii:

FC Hermannstadt – FC Argeş, ora 18.00

Arbitri: George Găman – Radu Ghinguleac, Raul Ghiciulescu – Cătălin Buşi

Camera VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel

Observatori: Marcel Savaniu, Marin Barbu

Universitatea Craiova – Dinamo, ora 21.00

Arbitri: Adrian Cojocaru – Florian Alexandru Vişan, Ioan Alexandru Corb – Iulian Călin

Camera VAR: Andrei Chivulete, Cosmin Bojan

Observatori: Cristina Babadac, Romulus Chihaia.

arbitruuniversitatea craiovadinamosuperliga
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport