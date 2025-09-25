Adrian Cojocaru arbitrează meciul Universitatea Craiova – Dinamo, de vineri, din Superligă
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 25 septembrie 2025
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a XI-a a Superligii:
FC Hermannstadt – FC Argeş, ora 18.00
Arbitri: George Găman – Radu Ghinguleac, Raul Ghiciulescu – Cătălin Buşi
Camera VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel
Observatori: Marcel Savaniu, Marin Barbu
Universitatea Craiova – Dinamo, ora 21.00
Arbitri: Adrian Cojocaru – Florian Alexandru Vişan, Ioan Alexandru Corb – Iulian Călin
Camera VAR: Andrei Chivulete, Cosmin Bojan
Observatori: Cristina Babadac, Romulus Chihaia.