Adrian Cristea, verdict asupra campioanei CFR Cluj: „Nu are suficientă creativitate!” – Ce a spus „Prințul”!

CFR Cluj a pierdut în ultima etapă pe terenul celor de la CSU Craiova (0-2). Ardelenii au bifat astfel al doilea eșec consecutiv și a 7-a înfrângere din acest sezon.

Adrian Cristea, fostul fotbalist român, a vorbit despre formația lui Dan Petrescu. Iată verdictul „Prințului”.

„Nu are suficientă creativitate!”

„Nu e într-o perioadă foarte bună, a avut două înfrângeri la rând, nu ştiu dacă s-a întâmplat aşa ceva în trecutul apropiat. Nu e într-o perioadă foarte bună, nu ştiu, mi s-a părut şi la meciul cu Craiova, de ieri, că nu a avut un plan B, să zic aşa.

Dacă primeşte gol, revine greu. Nu are suficientă creativitate, nu are un jucător care să vină cu ceva în plus, să inventeze ceva. Nu are ceva în plus. Petrila e un jucător mai tehnic, ar putea să vină cu ceva…”, a spus Adrian Cristea, pentru Prima Sport.