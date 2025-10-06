Adrian Iencsi a susţinut primul antrenament în calitate de selecţioner al naţionalei U20

Adrian Iencsi a susţinut, duminică seara, primul antrenament oficial în calitate de selecţioner al reprezentativei U20. Tehnicianul a avut 15 jucători sub comanda sa din totalul de 23 selecţionaţi pentru meciurile din luna octombrie.

Codruţ Sandu, Iustin Chirilă, Máté Simon, David Irimia, Mario Bărăitaru, Robert Bădescu, Emanuel Marincău, Filip Oprea, David Păcuraru, Rareş Pop, Fabiano Cibi, David Matei, Remus Guţea, David Paraschib, Raul Rotund şi Patrick Dulcea s-au alăturat lotului, la Centrul Naţional de Fotbal Buftea, încă din cursul zilei de duminică.

Ceilalţi componenţi ai lotului vor ajunge la Buftea luni, marţi şi miercuri, în funcţie de meciurile de la echipele de club.

Programul meciurilor:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia”, Chiajna

Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Naţional de Fotbal Buftea.