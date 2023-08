Adrian Ilie a fost apoape de contractul vieții: „Îmi dădeau trei milioane la semnătură și trei milioane pe an!”

Adrian Ilie, fostul atacant român, a avut o carieră strălucită. „Cobra” a îmbrăcat tricoul unor formații precum Steaua, Valencia, Galatasaray sau Beșiktaș.

Recent, fostul jucător a dezvăluit că a fost aproape de un contract colosal. Iată ce a povestit.

„Îmi dădeau trei milioane la semnătură și trei milioane pe an!”

„Am avut o ofertă din China foarte mare. Îmi dădeau și banii înainte doar să mă duc acolo. Îmi dădeau trei milioane la semnătură și trei milioane pe an.

Am ales să merg la Zurich. Fusesem în China de câteva ori și nu mă adaptasem. Nu mi-a plăcut.

Am semnat la Zurich. Am ales altceva. Am ales să joc fotbal în Europa. Acum plecam dacă îmi dădeau 400 de milioane la arabi. Era o chestie la Steaua. Până să plec la Galatasaray (n.r. – în 1996) am avut ofertă cred că din China. Jucasem în turnee în China și m-au văzut.

M-a întrebat Didi Prodan: «Câți bani zici că îți dau în China?» «Cred că un milion» «Mă duc eu călare pe vacă, te rog frumos. Dacă nu te duci tu, eu plec», a declarat Adrian Ilie, potrivit Fanatik.