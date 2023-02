Adrian Ilie îl ironizează pe Becali după ce FCSB a ratat victoria cu Universitatea Craiova: ”Becali trebuie să le spună să se mute mai în față”

Adrian Ilie a spus motivele pentru care FCSB nu a câștigat duelul cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

El a afirmat că roș-albaștrii ar trebui să gestioneze mai bine prima parte a partidei.

De asemenea, Adrian Ilie a precizat că intervențiile patronului echipei, Gigi Becali, nu au fost de ajutor jucătorilor săi.

”Se întâmplă la Steaua (n.r. – FCSB) spre final de meci să aibă probleme foarte mari, dar cred că ar trebui să gestioneze mai bine meciurile până în minutul 60 sau 70. Pentru că jucând bine și ieri, începând deja cu scorul de 1-0, iar Craiova având prima ocazie de gol în minutul 89 deși a avut posesie, au avut meciul foarte ușor în mână.

De ce trebuie să facă un pas în spate pe ultimele minute și să primească gol? Acolo poate să dea gol oricine.

De prin minutul 60 au făcut un pas înapoi, dar Craiova nu a avut ocazii până la cea a lui Koljic. Așa că trebuie să dezvolți și tu mai bine, să dezvolți cu liniile și să încerci să ții de acest rezultat de 1-0.

Cineva din teren, de pe margine trebuie să le spună să mute liniile mai sus. Dacă vrei să fiu ironic, e treaba lui Gigi Becali să sune și să le spună să se mute mai în față, e simplu”, a spus Ilie, în Fanatik.

”Știi ce plus are Craiova în cele două meciuri cu CFR și Steaua? Că joacă până la final, are o atitudine foarte bună.

A lipsit și Olaru. El joacă în mijloc, începe să țină de minge, îi poate trage și pe ceilalți care sunt mai tehnici să joace mingea. Din punctul meu de vedere el se apropie de un lider al echipei”, a mai spus Adrian Ilie.