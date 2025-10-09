Adrian Ilie revine în fotbalul românesc. Ce club vrea să preia

Adrian Ilie, fost mare internațional român, a dezvăluit că este dispus să devină acționar la un club din România, mai exact la Corona Brașov, echipă reînființată în 2024 și care evoluează momentan în Liga 4. El susține că are ambiții mari împreună cu prietenii săi pentru a duce clubul cât mai repede în Liga 2 și să investească odată cu finalizarea unui nou stadion.

Stadionul Tineretului din Brașov, care urmează să fie finalizat în 2028, va avea o capacitate de aproape 10.000 de locuri și un cost estimat de 150 de milioane de lei. Noua arenă va corespunde cerințelor UEFA pentru meciuri internaționale, fiind ridicată pe locul vechiului stadion. Adrian Ilie a declarat într-un podcast Hey Football că intenția sa este să preia clubul când acesta se va afla în Liga 2, dezvoltând o nouă forță fotbalistică în zona Brașovului.

În prezent, Corona Brașov face parte dintr-un club sportiv mai amplu, care include secții ca baschet, hochei, handbal, volei și patinaj, iar revenirea lui “Cobra” în fotbalul românesc promite un nou impuls pentru echipa locală și fanii acesteia.

„Tot încerc ceva. Dacă o să mai lucrez în fotbal, o voi face doar dacă iau o echipă. Dacă o iau eu singur sau eu împreună cu niște prieteni. Poate Brașovul. Am avut discuții cu cei de acolo.

Sunt în liga a 4-a, fac echipă, au palmaresul. În 3 ani de zile e și stadionul. Posibil să avem o discuție. Chiar de când ajung în liga a 2-a”, a spus Adi Ilie, în cadrul podcastulzui Hey Football.