Adrian Ilie știe ce îi lipsește lui Coman pentru a fi un jucător decisiv la echipa naționala: ”Să aibă încredere în lucrul respectiv!”

Florinel Coman a marcat primul gol pentru națională în partida cu Andorra.

După meci, Adrian Ilie a vorbit despre atacant.

El știe ce îi lipsește jucătorului pentru a deveni decisiv la națională

„Vorbim de jucători. Coman, de exemplu, este foarte bun și are execuții, dar Coman ca să aibă execuții are nevoie de meciuri în spate. Ianis și Stanciu nu au nevoie de meciuri bune în spate, ei deblochează situația chiar nejucând nimic. Coman are execuții, dar trebuie să vină pe un fond bun, să aibă încredere în lucrul respectiv.

Băieții ăștia (n.r – Iani Hagi și Nicolae Stanciu) au încredere în ei tot timpul, d-aia deblochează printr-o lovitură sau un șut de undeva. Coman are nevoie de un joc bun ca să aibă execuția respectivă”, a spus Adrian Ilie, la Fanatik.