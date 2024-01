Adrian Mazilu este încurajat după ce a semnat cu Vitesse: „Va face față, îi prinde bine transferul”

Atacantul român Adrian Mazilu a fost împrumutat de Brighton la Vitesse Arnhem, până la finalul sezonului, și va purta tricoul cu numărul 30.

„Va face față, îi prinde bine transferul”, a spus Ștefan Nanu după ce Adrian Mazilu a semnat cu Vitesse

El a fost prezentat oficial în cursul zilei de azi la gruparea olandeză, de Benjamin Schmedes, directorul tehnic al lui Vitesse, echipă aflată pe ultimul loc în campionatul neerlandez.

Fostul internațional român Ștefan Nanu, care a jucat la Vitesse între 1999 și 2001, este convins că Mazilu va face față cerințelor de la formația din Arnhem.

„Mă bucur că Mazilu a ajuns la Vitesse. E greu că sunt pe ultimul loc. Din ’99, când m-am dus eu, echipa nu a fost niciodată așa de rău în clasament.

E un pas pentru el, poate să joace. Eu cred că se pliază pe fotbalul olandez. Eu zic că se va plia cu brio. E o echipă tânără acolo. Chiar o urmăresc pe Vitesse în campionat.

Am fost și invitat la un meci în septembrie, dar nu am putut ajunge. Am avut covid. O dată pe an clubul invită toți foștii jucători care au evoluat pentru Vitesse.

Eu zic că va face față. Nu este o echipă de top la ora actuală și îi prinde bine transferul. Mai ales în sistemul care se joacă, 4-3-3”, a precizat fostul fundaș.

„Îmi doresc foarte mult să-l încurajez pe Mazilu”, a recunoscut Ștefan Nanu

Nanu a rememorat și perioada lui dde început la Vitesse. „Am ajuns la 30 de ani la Vitesse. Era o echipă de top. Ronald Koeman acolo și-a început cariera de antrenor principal, pentru că venise din postura de secund al lui Cruyff de la Barcelona.

Semnasem cu patru ani, prelungisem, dar mi-am rupt ligamentele încrucișate. Pentru Mazilu, din punctul meu de vedere, e o rampă de lansare, să demonstreze.

Ce e mai greu e că Vitesse se bate la retrogradare acum. Dar, e benefic pentru el. Pentru că e un campionat puternic, cu calitate, cu echipe bune. Ajax, Feyenoord, PSV, care e neînvinsă. Are maximum de puncte.

Orașul e senzațional, frumos, are unul dintre cele mai frumoase stadioane din Olanda. Gazonul se trage pe sub tribună. E un gazon impecabil. Chiar vreau să merg la un meci în Olanda și îmi doresc foarte mult să-l încurajez pe Mazilu”, a mai spus Nanu, potrivit sport.ro.

De-a lungul timpului, Nanu a jucat la echipe ca Farul, Rapid, Vitesse, Steaua sau Oțelul. La formația din Arnhem, el a jucat 65 de partide, în care a înscris un gol.