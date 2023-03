Adrian Mazilu, în extaz după o nouă reușită în Liga 1: „Nu mă gândesc să plec! Vreau să dau în continuare tot ce am mai bun!”

Adrian Mazilu, tânărul fotbalist de la Farul Constanța, a marcat un nou gol în Liga 1 la doar 17 ani.

După victoria cu Rapid (2-1), echipa în poarta căreia a înscris sâmbătă seară, Mazilu a oferi o primă reacție. Iată ce a spus.

„Nu mă gândesc să plec! Vreau să dau în continuare tot ce am mai bun!”

„Suntem foarte fericiți că am reușit să terminăm pe primul loc. Sunt fericit că am reușit să marchez și sper să o țin tot așa în continuare. A fost un meci foarte bun, cu o intensitate mare. Rapidul este o echipă foarte bună, dar am făcut față și e important să continuăm așa.

La gol am primit o pasă foarte bună de la Artean și am dat la poartă. Mă bucur că am reușit să marchez. În vestiar se vorbește de titlu încontinuu. Mai avem 10 finale și e important să le câștigăm pentru a rămâne pe această poziție. Va fi o luptă foarte grea în play-off, toate meciurile vor fi grele, dar ne motivăm de la meci la meci și sper să facem o figură frumoasă. Nu mă gândesc la o plecare de la Farul, sunt aici și vreau să dau în continuare tot ce am mai bun”, a declarat Adrian Mazilu, potrivit digisport.ro.