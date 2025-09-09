Adrian Mazilu și-a făcut deja planul! Jucătorul visează un nou transfer: ”Nu se compară”

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo în perioada de mercato a verii, după ce gruparea din Ștefan cel Mare l-a transferat pe jucător de la Brighton în schimbul sumei de 450.000 de euro.

Deși contractul mijlocașului este valabil până în vara lui 2029, Mazilu a dezvăluit că își dorește să ajungă să evolueze la o echipă din Spania în viitor.

”Când eram mic spuneam că vreau să joc în Anglia, pentru că este cel mai tare campionat, cred încă asta, dar acolo este un joc bazat pe multă intensitate. Acum aș vrea să joc în Spania, acolo cred că m-aș acomoda perfect.

Când am ajuns acolo, parcă mi s-a dat așa o lovitură puternică, nu se compară cu ce vezi”, a spus Adrian Mazilu, pentru Digi Sport.