Adrian Mazilu, transferul verii la Dinamo, încă nu a debutat. Andrei Nicolescu a dezvăluit motivul

Adrian Mazilu (19 ani), unul dintre cele mai promițătoare transferuri făcute de Dinamo în această vară, nu a apucat încă să joace în tricoul alb-roșu. Atacantul lateral, venit de la Brighton pentru 450.000 de euro, se află în plin proces de recuperare fizică, fără ca data revenirii pe teren să fie clară.

Oficialii lui Dinamo, prin vocea lui Andrei Nicolescu, au recunoscut dificilă estimarea momentului în care Mazilu va putea evolua. Jucătorul are nevoie de ajustări musculare importante, mai ales pentru egalarea forței între cele două picioare. „E în proces de recuperare pe care nu l-a făcut corect. Noi vrem să-l facem corect ca să nu mai riscăm nimic,” a spus Nicolescu. Astfel, fotbalistul nu este încă pregătit fizic pentru meciuri, urmând să lucreze individual pentru o perioadă de aproximativ o lună până la o lună și jumătate.

Mazilu a semnat un contract pe termen lung cu Dinamo, valabil până în 2029, iar clubul de pe Ștefan cel Mare deține momentan 40% din drepturile federative, restul aparținând echipei engleze. Cota sa de piață este estimată la un milion de euro.