Adrian Mazilu vrea să plece de la Farul cu o prestație foarte bună: „Meciul cu Rapid va fi ultimul pentru mine! Încerc să înscriu!”

Adrian Mazilu va pleca în această iarnă la Brighton, în Premier League. Tânărul atacant a semnat cu britanicii încă din vară.

Înaintea partidei cu Rapid, jucătorul de 18 ani a declarat că își dorește ca la ultimul său meci pentru dobrogeni să facă o prestație bună.

„Meciul cu Rapid va fi ultimul pentru mine! Încerc să înscriu!”

„Meciul cu Rapid va fi ultimul pentru mine, sper să intru pe teren și să dau tot ce mai bun din mine. Încerc să înscriu și să facem un meci mare pe care să-l câștigăm”, a declarat atacantul, în cadrul unei conferințe de presă.

„Un lucru extraordinar pentru că aici am început fotbalul de când eram copil. Experiența de aici m-a ajutat foarte mult. Tot ceea ce am învățat de aici am învățat, de la Academie”, a mai mărturisit Adrian Mazilu.