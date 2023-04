Adrian Mihalcea a comentat eliminarea din meciul cu CSA Steaua: „O idioțenie care nu m-a ajutat cu nimic”

Gloria Buzău a învins CSA Steaua acasă cu 1-0 în Etapa a 5-a, ultima a play-off-ului Ligii 2, meci în care antrenorul gazdelor a fost eliminat.

„O idioțenie care nu m-a ajutat cu nimic”, a spus Adrian Mihalcea după ce a fost eliminat cu CSA Steaua

Golul a fost marcat de Ariel Lopez, în minutul 71. Cu 2 minute înainte de final, antrenorul Gloriei Buzău, Adrian Mihalcea, a întârziat reluarea jocului, aruncând o minge pe teren. Di8n acest motiv a primit cartonaș roșu din partea arbitrului Lucian Rusandu.

Mai mult chiar, în ultimul minut regulamentar de joc, Dudu, de la Gloria Buzău, a primit al doilea cartonaș galben deoarece a tot amânat executarea unei lovituri libere, fiind și el trimis la cabine.

În urma acestui rezultat, Gloria Buzău a adunat 37p și este la unul singur în spatele lui Dinamo, aflată pe locul 4, care va juca marți, pe teren propriu, cu Poli Iași. Gruparea moldavă poate trece pe primul loc în cazul unei victorii.

La final, Mihalcea a recunoscut că victoria echipei sale a venit și ca urmare a faptului că jucătorii adverși nu și-au revenit fizic și emoțșional după victoria din runda precedentă, cu Dinamo.

„A fost o victorie muncită, contra unei echipe foarte bune. Astăzi am avut aceeași atitudine ca și la Galați, dar diferența a făcut-o golul înscris.

Vreau să mulțumesc publicului, te ajută în momentele grele, și cam asta trebuie să fie atmosfera la Buzău dacă vrem să batem în continuare. Se pare că mesajul meu a ajuns acolo unde trebuie.

Poate că ei au fost obosiți, au avut și o încărcătură emoțională mare, dar și noi am pus presiune din primul minut, am dominat tot meciul. Am avut noroc, însă l-am și căutat”, a declarat Adrian Mihalcea (46 de ani) la finalul meciului.

„Din păcate suntem din ce în ce mai puțini. Pe lângă prostia pe care am făcut-o și voi lipsi la următorul meci, o idioțenie pentru că nu m-a ajutat cu nimic, l-am pierdut pe Dudu.

De asemenea, am făcut cele două schimbări, în prima repriză și la pauză, pentru că jucătorii au suferit rupturi și vor lipsi o bucată lungă de timp”, a completat Mihalcea.