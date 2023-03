Adrian Mihalcea a comentat situația de la Dinamo: „Nu s-a schimbat nimic de acum 3-4 ani, sunt aceleași probleme!”

Adrian Mihalcea, tehnicianul celor de la Gloria Buzău, a vorbit despre Dinamo, echipa la care a activat atât ca jucător cât și ca antrenor.

Mai exact, Mihalcea a comparat perioada în care a pregătit echipa bucureșteană cu cea de acum, afirmând că este și mai rău în prezent. Iată ce a spus.

„Nu s-a schimbat nimic de acum 3-4 ani, sunt aceleași probleme!”

„Păreau lucrurile mai liniștite, dar când eram eu la echipă, a fost o perioadă atipică. Noi am fost prima echipă care nu s-a mai prezentat la un meci din cauza cazurilor de covid. În perioada scurtă în care am fost, cred că am antrenat doar trei săptămâni. Am stat de două ori câte două săptămâni în cantonament.

Ne-am antrenat câte două zile pentru meciuri. Erau restanțe financiare mari, erau nemulțumiți, au făcut o grevă la un meci amical. Era mult mai gravă decât ceea ce se întâmplă acum. Situația nu era mediatizată, nu voiam să facem alte probleme, să existe un disconfort. Problemele erau grave și atunci.

Nu te puteai antrea, eram toți dezorientați, cumva a fost pe repede înainte. Nu cred că putem să asemănăm perioadele. Poate doar că erau aceleași probleme financiare și de organizare. Acum știm datele problemei, e totul mult mai transparent, se așteaptă remedierea.

Nu s-a schimbat nimic de acum 3-4 ani, sunt aceleași probleme. Mai mult, anul trecut s-a retrogradat, deci situația s-a agravat”, a spus Adrian Mihalcea, pentru PlaySport.