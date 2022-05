Adrian Mihalcea, antrenor la Unirea Slobozia: „Ne luptăm până în ultima etapă!”. Cum pot ialomițenii să profite de situația de la CSA Steaua!

CSA Steaua, ocupanta locului 4 din play-off-ul Ligii 2, loc de baraj, nu are drept de promovare în Liga 1. Astfel, locul 5, ocupat în prezent de Chiajna, poate fi locul de baraj pentru care se poate lupta și Unirea Slobozia.

Adrian Mihalcea, tehnicianul ialomițenilor, a vorbit despre situația aprinsă din acest final de sezon, unde play-off-ul Ligii 2 s-a încins la maxim.

„Noi avem o echipă unită!”

„O ultimă etapă foarte strânsă, toate echipele sunt implicate în a câștiga ceva. Pentru oricine e o miză, chiar și pentru CSA Steaua. Noi, ceea ce am realizat la Slobozia, că ne luptăm până în ultima etapă să prindem un loc de baraj, e extraordinar. Cred că va fi extrem de interesată lupta, prin prisma faptului că Steaua va merge la Hermannstadat motivată, cum a făcut-o cu Petrolul, cu Cluj și așa mai departe.

Nu am avut o prestație reușită la meciul cu Steaua, cu toate că doar noi puteam avea de câștigat. Am vorbit și ne-am dat seama unde am greșit. Am îndreptat lucrurile, mai ales că am avut și această problemă fizică persistentă la echipa noastră în ultima parte. Noi vom avea duminică finala aceasta și trebuie să uităm și de oboseală, și de accidentări. După meciul acesta, ori se termină campionatul, ori continuăm lupta. E un meci definitoriu.

Sunt mai multe detalii prin care poți motiva jucătorii, sunt sigur că ei știu foarte bine ce au de făcut la partida cu Petrolul. Trebuie să câștigăm, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla în meciul Chiajnei. E important să câștigăm noi și apoi vedem.

Noi avem o echipă unită, am marcat prin mulți jucători, nu am canalizat golurile, de exemplu, pe un jucător. Grupul și determinarea ne-au adus aici, de ce să nu sperăm? Avem o speranță, cât de mică e ea. Suntem și la mâna altora, dar se poate”, a declarat Adrian Mihalcea, pentru Liga2.ro.

Iată situația clasamentului din play-off-ul Ligii 2: