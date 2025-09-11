Adrian Mihalcea anunță un jucător indisponibil după ce s-a accidentat la echipa națională: ”Va sta 2-3 luni”

Hakim Abdallah, atacantul celor de la UTA Arad şi al naţionalei Madagascarului, a înscris în ultimul meci disputat de prima sa reprezentativă, contra Ciadului, scor 3-1.

Mijlocașul a fost introdus pe teren în minutul 90+2, la scorul de 2-1, și a înscris un minut mai târziu.

Abdallah a suferit o fractură de claviculă ca urmare a unui lovituri suferite la umăr.

Adrian Mihalcea, antrenorul ”șepcilor roșii”, a anunțat că jucătorul va lipsi de pe teren timp de două – trei luni.

„După gol, Hakim a căzut pe umăr, n-a simţit nimic atunci, nici după ce s-a terminat meciul. Dar, a doua zi a resimţit dureri puternice, a făcut o radiografie şi s-a descoperit o fractură de claviculă. Va sta 2-3 luni, chiar nu am idee.

Avem jucători care pot să-l suplinească, Coman poate să joace în aceeaşi poziţie, Barbu, la fel, plus Costache. Nu ne mai gândim la un atacant, e din ce în ce mai dificil să ducem jucători pregătiţi.

Din prima zi de când am venit, le-am spus băieţilor de importanţa fiecărui jucător, luat individual. Poate pentru unii este un bla bla bla şi că orice antrenor spune asta, dar nu, chiar fiecare fotbalist este important.”, a declarat Adrian Mihalcea, la conferinţa de presă de dinaintea partidei cu FC Argeş.