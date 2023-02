Adrian Mihalcea, dezamăgit după remiza cu FC Brașov: „E destul de greu de digerat!”

Gloria Buzău a obținut doar un egal în primul meci din Liga 2 din acest an. Adi Mihalcea a reacționat la finalul partidei cu FC Brașov (1-1).

Mai exact, Mihalcea a declarat că este extrem de dezamăgit după ce au ratat victoria în ultimele minute.

„E destul de greu de digerat!”

„Dezamăgirea este extrem de mare, pentru că a fost un joc pe care, cel puțin în prima repriză, l-am controlat. Am intrat puțin mai tensionați, mai prost în repriza a doua. Nu știu de ce. Am avut ceva ocazii de a marca, ei au riscat, ne-au desfăcut în unele momente, dar să iei gol în minutul 90+4, pe o centrare, când noi avem șase oameni în careu cu talie e destul de greu de digerat. Nu avem ce face. Ne-am luptat, băieții au avut o atitudine remarcabilă, chiar nu am ce să le reproșez, poate cu mențiunea celor care au intrat de pe bancă. Ar fi trebuit să mențină același ritm de joc. Nu au reușit în mare parte, dar, așa, una peste alta, sunt mulțumit de atitudine. Păcat. Trebuie să înțelegem că luptăm pentru un obiectiv. E presiune, e pe toată lumea, dar trebuie să suporți și să reușești să treci peste lucruri, peste această presiune și stres puse din toate părțile, ca să reușești să îți atingi obiectivul”, a spus Adrian Mihalcea, pentru Digi Sport.